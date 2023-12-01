إيقاف عداء لتزييف سنه وتجريده من ذهبية ألعاب القوى للناشئين 2012

المصدر: وكالات

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أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى اليوم الجمعة تجريد لوجولين سانتوس العداء القادم من الدومينيكان من ذهبية بطولة العالم للناشئين وإيقافه ثلاث سنوات بسبب مخالفات تتعلق بالتلاعب بالسن.

وفاز سانتوس، البالغ عمره حاليا 31، بذهبية 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى للناشئين 2012 في برشلونة.

وقالت وحدة النزاهة في بيان إن سانتوس "أقر بأنه نافس في بطولة 2012 للفئة السنية بجواز سفر يحمل تاريخ ميلاد مزيفا - 12 نوفمبر 1993 - في حين أنه في الواقع ولد في هذا اليوم من عام 1992".

وأضافت "لذا، فلم تكن تحق له المشاركة في بطولة العالم للناشئين 2012، والتي بناء على قواعد المنافسة 2012، تنص على أن يكون عمر منافس ألعاب القوى الناشئ 18 أو 19 في 31 ديسمبر من عام المنافسة".

وفاز سانتوس، بطل أولمبياد الشباب مرتين، بالفضية بسباق 400 متر في أولمبياد لندن 2012.

وقال بريت كلوذير رئيس الوحدة "على خلاف الحال مع عقوبات مخالفة قواعد المنشطات... لا أساس لإلغاء نتيجته الأولمبية إذ لم تكن في بطولة الفئة العمرية ولم تُرتكب مخالفة هناك".

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