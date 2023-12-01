قاطعاً الطريق على برشلونة وريال مدريد..بلباو يمدد عقده نجمه نيكو وليامس حتى 2027

المصدر: وكالات

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مدد الجناح الدولي الإسباني نيكو وليامس عقده مع أتلتيك بلباو لمدة ثلاثة أعوام وتحديدا حتى عام 2027، حسب ما أفاد النادي الباسكي اليوم الجمعة.

وحسب الصحافة الإسبانية، فقد أبدى فريقا ريال مدريد وبرشلونة رغبتهما في التعاقد مع نيكو الذي شارك مع منتخب "لا روخا" في مونديال قطر 2022، إلا أنه فضل تمديد عقده والبقاء في بلباو.

وقال بلباو الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان "الجناح الأحمر والأبيض مدد عقده حتى عام 2027 مع التحدي المتمثل في الاستمرار في تحديد تاريخ نادينا".

وكان عقد نيكو (21 عاما) الشقيق الأصغر للمهاجم إيناكي (29 عاما) الذي يلعب أيضا مع أتلتيك بلباو وقرر الدفاع عن ألوان المنتخب الغاني بدل الإسباني، ينتهي في يونيو 2024.

وسجل نيكو تسعة أهداف في 43 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم الماضي.

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