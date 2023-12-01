نجم اليونايتد السابق: رونالدو لا زال على قمة لاعبي العالم وصلاح لا يقارن

المصدر: البيان

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أكد دوايت يورك نجم مانشستر يونايتد السابق، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا زال على قمة لاعبي العالم، رغم رحيله إلى الدوري السعودي.

وقال يورك عبر برنامج "الهدف" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "رونالدو لاعب تاريخي مثل ميسي، والثنائي يتمتع بتاريخ لا يقارن".

وأشار يورك إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، مشيراً إلى أن الفرعون الصغير هو الأجدر بتحديد مستقبله سواء بالبقاء مع الريدز أو الرحيل إلى أحد أندية الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأضاف: "محمد صلاح تأثر في سباق الكرة الذهبية بغياب منتخب مصر عن مونديال 2022، ولكن يبقى صلاح خارج المقارنة مع أي لاعب مصري آخر".

وشدد يورك على أنه يرفض رحيل الهولندي إريك تين هاغ عن تدريب اليونايتد في المرحلة الحالية، مؤكداً: "تين هاغ مدرب جيد، واليونايتد بحاجة إلى الاستقرار الفني".

وأكمل: "مانشستر يونايتد دفع ثمن كثرة التغييرات الفنية بعد رحيل المدير الفني التاريخي أليكس فيرغسون، وفي رأيي اليونايتد بحاجة للانتظار 3 أعوام للعودة بقوة والمنافسة على لقبي البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا".

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