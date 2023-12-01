أجبره على أسلوب جديد.. تعادل باريس القاتل أمام نيوكاسل يطفئ نار الخليفي

المصدر: البيان

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تخلى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عن عادته بعد التعادل القاتل لفريقه أمام نيوكاسل يونايتد (1-1)، مساء الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الخليفي توجه إلى غرفة الملابس الخاصة بلاعبي باريس في ملعب حديقة الأمراء، عقب التعادل بصعوبة في الثواني الأخيرة أمام نيوكاسل، رغم معاناته من صعوبة في الحركة بسبب عملية جراحية أجراها مؤخراً في الركبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخليفي المعروف بعصبيته وطباعه الحادة، لم يضرب الطاولة بقبضة يده كما هو معتاد، بل تحدث مع اللاعبين بهدوء، وكان حريصاً على تحفيزهم بكلمات إيجابية.

وينتظر باريس سان جيرمان مواجهة مصيرية خارج ملعبه أمام بوروسيا دورتموند، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لدوري الأبطال، في الوقت الذي ضمن فيه الفريق الألماني تأهله، حيث يتصدر ترتيب المجموعة بـ 10 نقاط، ويأتي بعده باريس بـ 7 نقاط، ثم ميلان ونيوكاسل بـ 5 نقاط.

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