بفوزه على لاسك لينز.. ليفربول يحقق رقماً قياسياً غاب عنه 37 عامًا

المصدر: البيان

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نجح ليفربول في تحقيق رقم قياسي، غاب عن الريدز 37 عامًا، تحديداً منذ موسم 1986/1985، وذلك فوزه على لاسك لينز النمساوي بأربعة أهداف نظيفة، مساء أمس الخميس.

وكان ليفربول حجز مقعده في ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه على لاسك لينز النمساوي، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأوروبية، وضمن الريدز تصدر المجموعة، مستفيداً من تعادل تولوز الفرنسي أمام سانت جيلواز البلجيكي في المباراة الأخرى التي تتبع نفس المجموعة، بعدما ابتعد عن الفريق الفرنسي بفارق 4 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية منافسات هذا الدور.

وجاءت رباعية ليفربول في مرمى لاسك لينز النمساوي، عن طريق كودي جاكبو (ثنائية)، ولويس دياز، ومحمد صلاح.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، حقق ليفربول الفوز في أول 10 مباريات خاضها هذا الموسم على ملعبه أنفيلد بجميع المسابقات، ليصل إلى هذا الرقم للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق للريدز الوصول إلى 10 انتصارات فيما أكثر على ملعبه، مواسم 1894/1893 (16 انتصاراً) و1973/1972 (11 انتصاراً)، وكانت آخر مرة موسم 1986/1985 (13 انتصارا).

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