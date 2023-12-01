تحسباً لرحيله.. روما يحسم مبكراً ملف بديل مورينيو

المصدر: البيان

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استقرت إدارة نادي روما، على بديل مدرب الفريق الحالي جوزيه مورينيو، الذي من المتوقع رحيله خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء تعاقده مع الذئاب بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع " CalcioMercat" الإيطالي، فإن حتى الآن لم تتم مناقشة ملف تمديد عقد مورينيو مع روما، مشيراً إلى أنه حال رحيل المدرب البرتغالي المخضرم بنهاية الموسم الجاري فإن رافايلي بالادينو المدير الفني لمونزا الإيطالي، سيكون البديل المحتمل له.

ويعد بالادينو المدرب الشاب صاحب الـ 39 عاماً، أصغر مدير فني حالياً بالدوري الإيطالي، وتولى تدريب مونزا في سبتمبر الماضي، ويحتل فريقه حالياً المركز التاسع بترتيب الكالتشيو برصيد 18 نقطة.

وتهتم بعض الأندية السعودية بالتعاقد مع مورينيو، خاصة إنه أجل فكرة الرحيل للدوري السعودي في الصيف الماضي، حتى انتهاء تعاقده بشكل رسمي مع روما.

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