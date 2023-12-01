كأس العالم 2022.. إشارة قتل مبابي سر تتويج الأرجنتين باللقب

المصدر: البيان

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كشف إنزو فرنانديز نجم نادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين، عن كواليس جديدة تخص نهائي كأس العالم الذي جمع بين منتخب بلاده ونظيره الفرنسي، ديسمبر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحدث إنزو فرنانديز، عن كواليس المشادة الكلامية والمناوشات التي حدثت بين لاعبي الأرجنتين مع مبابي خلال نهائي المونديال، حيث قال في تصريحات لشبكة "RMC" الفرنسية: "دخلنا في مناوشات مع مبابي خلال المباراة، بعدما لوح إلينا بإشارة القتل أثناء الاحتفال بأحد أهدافه، ما دفع كريستيان روميرو مدافع توتنهام هوتسبير للصراخ في وجه كيليان، بعد إحراز ثالث أهدافنا عن طريق ميسي".

وتابع فرنانديز: "مبابي كان يقول لنا من وقت لآخر أثناء اللقاء، أن فرنسا ستفوز بكأس العالم، كيليان تحدث معي بلهجة حادة للغاية، ولا أعرف السبب، وما فعله كريستيان روميرو كان رد فعل لما قام به نجم فرنسا".

وكان كيليان مبابي سجل ثلاثية في مرمى الأرجنتين بنهائي كأس العالم، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3/3، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب التانغو لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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