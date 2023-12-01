هدف واحد يفصل صلاح عن إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول

المصدر: البيان

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قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول، للفوز على لاسك لينز النمساوي، برباعية نظيفة، أمس الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، وهي المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 51 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، فإن صلاح يفصله عن مئويته التهديفية الثانية بقميص ليفربول هدف واحد فقط، بعدما وصل بالأمس إلى الهدف رقم 199 مع الريدز في كل البطولات.

وحال وصول صلاح إلى هدفه رقم 200 مع الليفر، سيكون هو خامس لاعب في تاريخ الريدز يصل إلى هذا الرقم، متفوقاً على العديد من الأساطير الذين لم يحققوا هذا الإنجاز، على رأسهم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول.

من جانبها، أكدت شبكة "بليتشر ريبورت"، أن صلاح وصل إلى 20 هدفاً، خلال آخر 19 مباراة خاضها في ملعب أنفيلد مع ليفربول.

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