مجرد حملة تجريبية.. باريس يثير حالة من الجدل بسبب بيان غامض

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار نادي باريس سان جيرمان، ضجة بعد إصدار بيان غامض، خلال الساعات الماضية، بشأن مباراة السوبر الفرنسي بين البي إس جي وتولوز، المقرر إقامتها 3 يناير المقبل، بعدما تأجلت من 5 أغسطس الماضي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي باريس: "لا تفوت فرصة حضور مباراة السوبر في حديقة الأمراء"، لكن إدارة البي إس جي نفت عبر شبكة "كانال سبورتر"، إقامة المباراة داخل معقل الفريق.

وأوضحت أن هذه الرسالة كانت مجرد حملة تجريبية من إدارة التذاكر داخل النادي، ولا يوجد قرار رسمي بشأن المباراة.

من جانبها، أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن رابطة الأندية الفرنسية تنوي بالفعل إقامة المباراة في حديقة الأمراء، وبصدد اعتماد القرار بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الصحيفة، أن باريس لن يكون النادي المضيف، بل ستتولى الرابطة الفرنسية مهمة تنظيم المباراة، وتوزيع الحقوق بالتساوي على الفريقين.

وكانت مباراة السوبر الفرنسي تم تأجيلها بعد انسحاب الشركة المنظمة في تايلاند من تنظيم اللقاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز