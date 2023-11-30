(كاف) يدشن رابطة الأندية الأفريقية رسمياً

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تدشين رابطة الأندية الإفريقية رسمياً، مع اختيار كينيا مقر رئيسياً لها.

وقال الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس كاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة،إنه تم تدشين الرابطة رسمياً خلال اجتماع جري اليوم واعتماد لائحة النظام الأساسي.

وأقرت الجمعية العمومية للرابطة اليوم انتخاب هيرسي سعيدو، رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني، كرئيس لرابطة الأندية الأفريقية، بجانب إختيار جيسكا ماسونج من كايزرشيفز الجنوب أفريقي كنائب أول، ورئيس نادي أكوا يونايتد النيجيري كنائب ثان.

وتواجدت أندية الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي والهلال السوداني وريال باماكو المالي ويانج افريكانز التنزاني ولوتو البنيني وأكوا يونايتد النيجيري وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي ومينياما الكونغولي في عضوية المكتب التنفيذي للرابطة.

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