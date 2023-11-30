المغربي بنعطية مستشاراً فنياً لنادي مارسيليا الفرنسي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، يوم الخميس، أن الدولي المغربي ومدافع يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق مهدي بنعطية، عين مستشارا فنيا للنادي الذي استهل فيه مسيرته كلاعب.

ويحل بنعطية (36 عاما) الذي خاض أول تجاربه الاحترافية في أوروبا من بوابة مارسيليا (2006-2008)، مكان الإسباني خافيير ريبالتا الذي ابتعد عن منصبه منذ الاجتماع المضطرب بين إدارة النادي وممثلين عن مجموعات من مشجعي النادي في سبتمبر الماضي.

وسيختلف وضع بنعطية عن ريبالتا الذي كان عضوا في مجلس الإدارة، بحيث سيكون بنعطية تحت قيادة المدير العام الحالي ستيفان تيسييه.

وأوضح مارسيليا في بيان "سيجعل مهدي بنعطية خبرته ومعرفته بكرة القدم الحديثة متاحة لنادي أولمبيك مارسيليا".

وأضاف "بالتعاون الوثيق مع بابلو لونغوريا، رئيس مجلس الإدارة، وستيفان تيسييه، المدير العام، سيساعد في تطوير وتنفيذ الإستراتيجية الرياضية للنادي، ولا سيما جذب أفضل المواهب وتدريبها والاحتفاظ بها".

ووفقا لمصادر داخل نادي مارسيليا، فإن بنعطية يصل "في دور ومكانة مماثلة لتلك التي كان يتمتع بها لويس كامبوس في باريس سان جيرمان".

ويستأنف مارسيليا الذي يحتل المركز الـ12 في الدوري هذا الموسم، مبارياته بمواجهة رين الأحد المقبل.

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