ليون الفرنسي ينفصل عن المدرب جروسو لسوء النتائج

المصدر: وكالات

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أعلن أولمبيك ليون متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس انفصاله عن المدرب فابيو جروسو لسوء النتائج.

وخسر جروسو مباراته الأخيرة في الدوري 2-صفر أمام ضيفه ليل ليظل ليون في المركز الأخير وله سبع نقاط بعد 12 مباراة مبتعدا عن منطقة الأمان بفارق خمس نقاط.

وسيحل بيير ساج مدرب فريق الشباب محل المدرب الإيطالي البالغ عمره 46 عاما.

وقال النادي في بيان "يود أولمبيك ليون أن يشكر فابيو جروسو ومساعديه على تفانيهم واحترافيتهم منذ توليهم تدريب الفريق".

وتولى جروسو لاعب إيطاليا السابق، الذي لعب مع ليون بين عامي 2007 و2009، المسؤولية في سبتمبر الماضي بدلا من لوران بلان.

وحقق ليون فوزه الأول في الدوري هذا الموسم تحت قيادة جروسو وكان على حساب ستاد رين في وقت سابق من هذا الشهر لكنه لم يتمكن من مساعدة الفريق على الابتعاد عن قاع الترتيب.

ويحل ليون ضيفا على لانس بعد غد السبت.

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