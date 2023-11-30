ممثل ليفربول يدفع ميسي للتذمر الإعلامي

المصدر: البيان

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رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عرضاً للظهور في برنامج خاص بدوري أبطال أوروبا، بثته شبكة "سي بي إس سبورتس" بميامي الأمريكية، مساء أمس الأربعاء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، جاء رفض ميسي لأن مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر، كان حاضراً في البرنامج، وفقا لما ذكرته الإعلامية كيت عبدو.

وقال كاراغر في وقت سابق، أن ميسي أرسل له رسالة خاصة على "إنستغرام"، بعدما انتقد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث وصفه الأسطورة الأرجنتينية بـ «الحمار».

ويبدو أن ميسي ليس مستعداً لفتح صفحة جديدة مع كاراغر، حيث رفض الجلوس في المكان نفسه الذي يتواجد فيه مدافع ليفربول السابق.

وقالت كيت عبدو: "أنتم تعلمون أننا وجهنا دعوة رسمية إلى إنتر ميامي، وطلبنا من ميسي أن يحضر العرض، هل تعلمون ماذا كان الرد الرسمي؟ من الواضح أن ليونيل ميسي لن يحضر في أي برامج تلفزيونية يكون جيمي كاراغر جزء منها".

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