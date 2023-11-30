الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة

المصدر: وكالات

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شهدت منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء، وصول عدد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي إلى 12 فريقا من أصل 16.

وكانت أندية برشلونة، وأرسنال، وأتلتيكو مدريد أبرز الملتحقين بركب المتأهلين بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة.

وفي ما يأتي قائمة الأندية الـ12 المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

1- بايرن ميونخ- المجموعة الأولى.

2- أرسنال- الثانية

3- أيندهوفن - الثانية.

4- ريال مدريد- الثالثة.

5- ريال سوسييداد- الرابعة.

6- إنتر ميلان- الرابعة.

7- أتلتيكو مدريد- الخامسة

8- لاتسيو- الخامسة.

9- بوروسيا دورتموند- السادسة.

10- مانشستر سيتي- السابعة.

11- لايبزيغ- السابعة.

12- برشلونة- الثامنة.

وتتبقى أربعة مقاعد سيتحدد أصحابها عند إجراء مباريات الجولة السادسة الأخيرة منتصف الشهر المقبل، وفقاً لروسيا اليوم.

- المنافسة على المقعد الأول انحصرت بين كوبنهاغن، غلطة سراي ومانشستر يونايتد في المجموعة الأولى.

- المقعد الثاني: نابولي وسبورتينغ براغا في المجموعة الثالثة.

- المقعد الثالث: باريس سان جيرمان، نيوكاسل يونايتد وميلان في المجموعة السادسة.

- المقعد الرابع: بورتو وشاختيور في المجموعة الثامنة.

ومن المرتقب أن يتم الكشف عن مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، في القرعة المقرر إقامتها في 18 ديسمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات.

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