صلاح ضحية مبابي في ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستهدف ليفربول التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، استغلالاً لانتهاء تعاقده مع البي أس جي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "teamtalk"، فإن التعاقد مع صفقة ضخمة مثل كيليان مبابي، يعني التضحية بمحمد صلاح، بالتالي بيع اللاعب المصري الصيف المقبل قد يفتح الباب أمام الريدز للحصول على خدمات مبابي.

وأوضحت الشبكة أن تعاقد ليفربول مع مبابي يحتاج إلى ميزانية مالية كبيرة، مشيرة إلى إنه لا يمكن توفيرها داخل خزائن الريدز دون التفريط في صلاح.

وسجل مبابي 17 هدفاً وصنع هدفين خلال مشاركته مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات، وبشكل عام سجل النجم الشاب مع الفريق الباريسي طوال مشواره 229 هدفاً في 277 مباراة.

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