تصنيف «فيفا».. الأرجنتين على القمة والمغرب يتصدر ترتيب العرب

المصدر: البيان

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر نوفمبر الجاري، ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل دخول أي منتخب جديد، كما ظل منتخب الأرجنتين على القمة، ومنتخب فرنسا في الوصافة.

وتراجع منتخب البرازيل من المركز الثالث إلى الخامس، بسبب تدهور نتائجه في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وجاءت قائمة المنتخبات العشرة الأوائل، كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا

وعلى المستوى الإفريقي، ظل منتخب المغرب الأول عربياً وإفريقياً، بحفاظه على المركز 13، يليه السنغال (20)، وتونس (28)، والجزائر (30)، ومصر (33)، ونيجيريا (42).

وجاءت قائمة أول 10 منتخبات إفريقية في تصنيف "فيفا"، كالآتي:

13- المغرب

20- السنغال

28- تونس

30- الجزائر

33- مصر

42- نيجيريا

46- الكاميرون

50- كوت ديفوار

51- مالي

57- بوركينا فاسو

وعلى مستوى آسيا، جاء منتخب اليابان في الصدارة (17)، ويليه إيران (21)، وكوريا الجنوبية (23)، وأستراليا (25)، ثم السعودية (56)، ويبقى الأخير خامساً على المستوى العربي بعد كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر بتواجده في المركز (56)، يليه قطر (58)، ثم العراق (63)، والإمارات (64).

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