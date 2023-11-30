ينافس نفسه في ليفربول.. كلوب يستهدف معادلة رقمه القياسي

المصدر: البيان

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يستقبل ليفربول ضيفه لاسك لينز النمساوي على ملعب أنفيلد، مساء الخميس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل لاسك الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويحتاج ليفربول للفوز أو التعادل لضمان التأهل، وفي حال حقق الريدز الانتصار وفشل تولوز في الفوز على سانت جيلواز في المباراة الأخرى بالمجموعة، فسيضمن ليفربول صدارة المجموعة.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة لثمن النهائي، بينما يخوض الوصيف دور خروج المغلوب المؤهل لثمن النهائي في شهر فبراير المقبل، وإذا انتهت مباراة تولوز وسانت جيلواز بالتعادل، سيضمن ليفربول التواجد في أول مركزين بصرف النظر عن نتيجة مباراته أمام لاسك.

ونجح ليفربول في التسجيل آخر 29 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وفي حال نجح في التسجيل اليوم، ستكون تلك المرة الثالثة في تاريخ النادي التي يسجل خلالها في 30 مباراة متتالية والثانية تحت قيادة يورغن كلوب.

واعتمد ليفربول على 25 لاعبًا مختلفًا في 4 مباريات خاضها بالدوري الأوروبي هذا الموسم، ويعد هارفي إيليوت وواتارو إيندو الثنائي الوحيد الذي شارك أساسيًا في جميع المباريات، بينما خاض إيليوت جميع الدقائق.

وتحت قيادة كلوب نجح ليفربول في الفوز بـ 30 مباراة من أصل 44 مباراة خاضها في دور المجموعات بالمسابقات الأوروبية، وتعادل 7 لقاءات وتعرض لـ 7 هزائم، وعلى الأنفيلد لم يخسر سوى مباراة واحدة من أصل 22 لقاء.

وحقق ليفربول الانتصار في كل المباريات التسع التي خاضها على ملعبه في جميع المسابقات هذا الموسم، مسجلًا 27 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وبالوصول للجولة الخامسة، لا يوجد فريق سجل أهدافًا في الدوري الأوروبي هذا الموسم أكثر من ليفربول (12)، مناصفة مع باير ليفركوزن وفرايبورغ.

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