رونالدو يحن إلى ريال مدريد وهذا اللاعب يذكره بنفسه

المصدر: البيان

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ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مرتبطاً بفريقه السابق ريال مدريد، رغم رحيله عن الميرنغي قبل 5 أعوام، تحديداً عام 2018.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن علاقة رونالدو مع ريال مدريد كانت باردة فور رحيله، لكن مع مرور الوقت استعاد الطرفان التقارب الذي كان لديهما من قبل.

وأشارت الشبكة إلى أن رونالدو لا يزال يحاول مشاهدة كل مباريات ريال مدريد ويشجع الفريق، كما أنه حريص على متابعة أصدقائه الثلاثة داني كارفاخال وتوني كروس ولوكا مودريتش.

وأوضحت أن كريستيانو معجب للغاية بالنجم البرازيلي فينيسيوس، ويرى أن أسلوبه في اللعب يشبه إلى حد كبير أسلوبه الشخصي عندما كان في مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن الهجوم الذي يتعرض له فينيسيوس في الليغا يذكر رونالدو بالكراهية التي كان يتحملها عندما لعب خارج سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني.

وأضافت أن رونالدو معجب أيضاً بما يقدمه جود بيلينغهام، وقال بشأنه: "مذهل وغير طبيعي"، مشيرة إلى أن رونالدو تفاجأ بشخصية بيلينغهام، وبالمجهود الذي يبذله في المباريات، حيث إنه يدافع بقوة ويتقدم لمساعدة الهجوم ويدخل منطقة الجزاء لإحراز الأهداف.

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