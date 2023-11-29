رابطة الدوري الإسباني: 23 نادياً تمتلك حسابات رسمية باللغة العربية

المصدر: وام

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن ارتفاع عدد أنديتها التي تمتلك حسابات رسمية باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشمل جميع أندية دوري الدرجة الأولى الـ20، علاوة على 3 أندية أخرى في دوري الدرجة الثانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الرابطة، اليوم عن بعد، عبر تطبيق الاتصال المرئي بحضور راؤول أستالي مدير التسويق للرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها.

كما حضر اللقاء مسؤولو الحسابات باللغة العربية في ناديي فالنسيا وفياريال، أحدث ناديين منضمين إلى أصحاب الحسابات الناطقة بالعربية.

وأعلنت الرابطة، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لخطوة كبيرة قامت بها نحو التوجه للجماهير العربية، بعدما كانت هناك 10 أندية فقط تمتلك حسابات باللغة العربية قبل عام من الآن، منها 8 فقط في دوري الدرجة الأولى، فيما وصل الرقم الحالي وسط جهود متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى كل جمهور بحسب لغته، لتصبح "الليجا" تتحدث العربية حالياً بشكل كامل.

وكشفت الرابطة أن اللغة العربية تعد ثالث أكثر لغة لمتابعي حسابات "الليجا" في العالم بنسبة 12% بعد اللغة الإنجليزية 30% والإسبانية 18%.

وتأتي مصر ضمن قائمة أعلى أربع بلدان تتابع منافسات الدوري الإسباني بنسبة 4.72%، والأولى عربياً، بعد الهند 5.38% وبنجلادش 4.80% وإندونيسيا 4.76%، في حين تأتي إسبانيا في المركز الثامن بنسبة 3.57%.

وكشف نادي فالنسيا عن بعض من أرقامه المميزة في المنطقة العربية، حيث يصل معدل المشاهدة لمبارياته نحو 38 مليون مشاهد خلال الموسم، تتصدر المملكة العربية السعودية نسبة مشاهدة مبارياته بمعدل 9,8 مليون مشاهد، فيما يصل مجموع أصحاب الجنسيات العربية المتابعين لمختلف حسابات النادي إلى نحو 20٪ من إجمالي المتابعين، بمجموع أكثر عن 1,4 مليون متابع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد حسابات اللغة العربية تحديداً لفالنسيا ثالث أكثر متابعة بعد الإسبانية والإنجليزية، وتتصدر الجزائر القائمة بنسبة 7.96٪ ومصر 7.57٪، والمغرب 4.20٪.

فيما اعتبر فياريال أن أكثر متابعيه متواجدون في السعودية والجزائر، بحكم تواجد اللاعب السعودي سالم الدوسري سابقاً في صفوفه، والجزائري عيسى ماندي.

وتعد اللغة العربية رابع أكثر متابعة عبر حسابات النادي، ويمثل المتابعون من المنطقة العربية نحو 20٪ من إجمالي متابعيه.

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