العملات المشفرة تورط كريستيانو رونالدو

المصدر: البيان

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وجهت اتهامات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالترويج للاستثمار في أوراق مالية غير مسجلة ببورصة العملات المشفرة.

وتفاجئ رونالدو، برفع دعوى قضائية ضده من مدعين زعموا أنهم تعرضوا لخسائر بسبب ترويجه لمنصة تداول العملات المشفرة للبيتكوين (بينانس) المتورطة قانونيًا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وجاء في الدعوى القضائية أن NFTs (رموز غير قابلة للاستبدال) المرتبطة ببينانس التابعة لرونالدو، روجت للاستثمارات في الأوراق المالية غير المسجلة في بورصة العملات المشفرة.

وجاء في ملف تم تقديمه أول أمس الإثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، إلى محكمة مقاطعة أمريكية في فلوريدا، أن رونالدو روج وساعد وشارك بنشاط في عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة بالتنسيق مع "بينانس".

ودخلت بينانس في شراكة متعددة السنوات مع رونالدو منتصف عام 2022 للترويج لسلسلة من الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFTs)، مع إدراج 3 مجموعات للنجم البرتغالي في سوق البورصة الخاص بها.

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