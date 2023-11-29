دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يواصل أرقامه القياسية وجوارديولا يشيد بـ"ردة الفعل"

المصدر: وام

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أكد الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن ردة الفعل أمام لايبزج خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا تضاف إلى مكاسب الفريق من المباراة لأنها ستفيده في المستقبل.

وفاز مانشستر سيتي على لايبزج 3-2 مساء أمس الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بدوري الأبطال ليحقق ولاعبوه العديد من المكاسب والأرقام القياسية والمهمة في هذه المباراة، علما بأنه ضمن قبلها التأهل للدور الثاني (دور الـ16) في البطولة التي يسعى للدفاع عن لقبها.

وقال جوارديولا: "كانت ليلة عظيمة.. بلغنا النقطة 15 من 15 نقطة متاحة.. وبالنسبة للأداء، كان من الممكن أن نقدم أفضل من ذلك. كان الوضع مماثلا أمام تشيلسي. تلقينا تحذيرين وأهدرنا بعض الفرص. ربما يكون من الجيد في المستقبل أن نفوز هكذا. علينا أن ننظر في المرآة وأن نؤدي بشكل أفضل".

وأضاف: "تصدرنا مجموعتنا. لا أعلم منافسنا في الدور الثاني. أظهرنا مجددا قدرتنا على العودة في المباريات. سجلنا مبكرا في الشوط الثاني، وسيكون الوقت طويلا أمام منافسنا".

وأشار جوارديولا إلى ردة فعل فريقه في الشوط الثاني بثلاثة أهداف بعد تقدم لايبزج بهدفين نظيفين في الشوط الأول، ما يعني قدرة الفريق على ردة الفعل في مواجهة منافسيه وهو ما قد يفيده في بعض المباريات مستقبلا مع ضرورة توخي الحذر من إتاحة الوقت للمنافس للقيام بنفس الشيء.

وخلال الفوز في مباراة الأمس، عزز "سيتي" رقما قياسيا يمتلكه وحافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ19 على التوالي في البطولات الأوروبية وهو رقم قياسي للأندية الإنجليزية بشكل عام.

وضمن مانشستر سيتي بهذا الفوز صدارة المجموعة موسعا الفارق مع لايبزج إلى 6 نقاط قبل مباريات الجولة الأخيرة بالمجموعة. وبهذا، ضمن "سيتي" صدارة مجموعته بدوري الأبطال للموسم السابع على التوالي، ولكنه يستطيع تحقيق إنجاز غير مسبوق حال فاز بمباراته الأخيرة في المجموعة على ريد ستار الصربي لتكون المرة الأولى التي يحسم فيها العلامة الكاملة بدور المجموعات في البطولة بالفوز في المباريات الستة.

وواصل النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم الفريق أرقامه القياسية وبصماته المميزة من خلال هدفه في مرمى لايبزج أمس، وأصبح أسرع لاعب يصل لحاجز الـ40 هدفا في المسابقة؛ حيث حقق هذا خلال 35 مباراة فقط، فيما احتاج النجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي إلى 45 مباراة لبلوغ هذا العدد من الأهداف.

كما احتاج الفرنسي كيليان مبابي إلى 59 مباراة والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 61 مباراة والبولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى 61 مباراة أيضا.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف في شباك لايبزج إلى 12 هدفا بفارق 5 أهداف على الأقل عن رصيده في مرمى أي فريق آخر خلال مسيرته مع الأندية حتى الآن.

وإلى جانب هذه المباراة بأرقامها المميزة، كانت مباريات الأمس بنفس الجولة مثمرة بشكل كبير حيث حسمت 4 بطاقات تأهل للدور الثاني؛ وكانت من نصيب برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وبوروسيا دورتموند الألماني ولاتسيو الإيطالي.

وفاز برشلونة على بورتو البرتغالي 2-1 لينفرد بصدارة المجموعة الثامنة ويحجز مقعده في دور الـ16 بعد مباراة أصبح خلالها البرتغالي المخضرم بيبي (40 عاما و275 يوما) مدافع بورتو خامس أكبر لاعب سنا يشارك في مباراة بدوري الأبطال الأوروبي.

وحسم أتلتيكو مدريد ولاتسيو بطاقتي التأهل من المجموعة الخامسة برفع رصيدهما إلى 11 نقطة و10 نقاط على الترتيب، بفوز الأول على مضيفه فينورد الهولندي 3-1 والثاني على سلتيك الاسكتلندي 2-0.

وفي المجموعة السادسة (الحديدية)، حسم دورتموند بطاقة تأهله أيضا بالفوز على مضيفه ميلان الإيطالي 3-1 فيما شهدت المباراة الأخرى في المجموعة تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع نيوكاسل الإنجليزي 1-1 بفضل هدف التعادل من كيليان مبابي للفريق الفرنسي، لينجح مبابي بهذا في هز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في ملعب فريقه بدور المجموعات لدوري الأبطال ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في هذه المباريات الـ8.

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