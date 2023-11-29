حرم الضيوف من فوز تاريخي.. عقوبة ضد حكام الفيديو بلقاء باريس ونيوكاسل

المصدر: البيان

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قرر مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استبعاد طاقم حكام الفيديو الذي أدار لقاء باريس سان جيرمان ونيوكاسل، من إدارة مباريات أخرى لاحقاً في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وكان كيليان مبابي نجم باريس، سجل ركلة جزاء مثيرة للجدل خلال الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع، بعد أن قرر حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد على مدافع نيوكاسل تينو ليفرامينتو تستدعي احتساب المخالفة.

ودعا حكم الفيديو البولندي توماش كوياتكوفسكي، حكم الساحة سيمون مارسينياك إلى الشاشة في الوقت بدل الضائع، قبل أن يحتسب الحكم ركلة الجزاء لأصحاب الأرض، أحرزوا من خلالها هدف التعادل 1-1.

وكان من المقرر أن يتولى كوياتكوفسكي دور تقنية الفيديو في مباراة ريال سوسيداد مع ريد بول سالزبورغ، اليوم الأربعاء، ولكن تم استبداله بالحكم الألماني ماركو فريتز، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وجاء قرار منح ركلة الجزاء المتأخرة لباريس سان جيرمان، ليحرم نيوكاسل من تحقيق فوز تاريخي خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وكان نيوكاسل على بعد دقائق من الفوز 1-0 في العاصمة الفرنسية باريس، وكان هذا الانتصار سينقل الفريق الإنجليزي إلى المركز الثاني في مجموعته بدوري الأبطال.

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