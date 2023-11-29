سكالوني: ميسي لعب بقلبه في كأس العالم وقدمت له هذه النصيحة

المصدر: البيان

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يرى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، ما يقدمه مواطنه ليونيل ميسي داخل الملعب لا يمكن وصفه، مؤكدا أنه لعب بقلبه في كأس العالم 2022.

وقال سكالوني في مقابلة عبر بودكاست "بوبو تي في": "ميسي لعب بقلبه في كأس العالم، لم يكن من الممكن إيقافه، متابعة ما يفعله عن قرب، شيء يستحيل وصفه، لن يصدقني أحد، إنه مجنون".

وكشف سكالوني أنه تحدث مع ميسي، ونصحه بضرورة الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة، طالما يشعر أنه لا يزال قادراً على العطاء، وواصل: "أثبت ميسي، أن سقف التوقعات والطموح في كرة القدم لا حدود له، وهذا أمر مدهش".

وأشار: "بدأ ميسي مسيرته في مركز المهاجم، ولعب أيضاً في مركز الجناح، وفي الوقت الحالي بإمكانه اللعب في وسط الملعب".

وختم سكالوني تصريحاته عن ميسي، قائلاً: "يمكن لميسي أن يلعب في أي مركز، والفريق يتمحور حوله، فهو يستطيع مواصلة مشواره الدولي مع منتخب الأرجنتين، لكن القرار يخصه".

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