بعد 4 مباريات بدون فوز.. نانت الفرنسي يقيل مدربه

المصدر: البيان

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أقال نادي نانت الفرنسي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مدربه بيير أريستوي، الذي أسهم في تجنب الفريق، الفائز ببطولة الدوري ثماني مرات، الهبوط الموسم الماضي.

وأعلن النادي في بيانه إعفاء أريستوي من مهامه، على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد في وقت لاحق من الاربعاء.

وذكرت صحيفة ليكيب الرياضية اليومية أن نانت توصل إلى اتفاق مبدئي مع مدرب ليل السابق جوسلين غورفينيك.

وقال النادي "يود نانت أن يتوجه بالشكر الجزيل لبيير أريستوي وطاقمه، الذين وظفوا كل مقوماتهم البشرية ومواهبهم في خدمة النادي. وقد حظوا بتقدير الجميع وساعدوا النادي على الحفاظ على مكانته في نهاية الموسم الماضي".

وكان نانت يحتل المركز 17 في الدوري، حيث يهبط أربعة من الأندية العشرين، عندما تولى أريستوي المسؤولية خلفا لأنطوان كومبواري قبل أربع مباريات متبقية في الدوري.

وشهد الموسم الحالي بداية سيئة للنادي، لكن أريستوي تمكن من إعادة الفريق إلى المسار الصحيح قبل أن يخوض أربع مباريات لم يحقق فيها فوزا واحدا - بينهم ثلاث هزائم - مما ترك نانت في المركز الحادي عشر، بفارق 15 نقطة عن المتصدر، باريس سان جيرمان.

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