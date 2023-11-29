أنشيلوتي عن عرض البرازيل: أشعر بالراحة مع ريال مدريد

المصدر: البيان

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وسط الكثير من التكهنات حول مستقبله، أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أنه يشعر بالراحة داخل الميرنغي.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، مع تصاعد الأنباء حول اقترابه من تدريب البرازيل بداية من الصيف المقبل.

وقال أنشيلوتي عن مستقبله في تصريحاته لشبكة "DSPORTS": "أنا مرتاح جداً في ريال مدريد، في المستقبل سيحدث ما سيحدث، أنا لست في عجلة من أمري لأنني سعيد جداً هنا".

ويلتقي ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء مع نابولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنغي سانتياغو برنابيو من أجل تأكيد صدارة المجموعة.

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