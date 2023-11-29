بعد تخطي بورتو.. البرسا يرفع مكاسبه المالية إلى 36.44 مليون يورو

المصدر: البيان

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تعددت المكاسب التي جناها برشلونة من مباراة بورتو، التي فاز بها بهدفين لهدف، مساء الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، حقق برشلونة مكاسب مالية مهمة، بعد تأهله لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة بعد الفوز على بورتو، حصل على 2.8 مليون يورو، وهو المبلغ المدفوع مقابل كل فوز، مقارنة بـ 930 ألف يورو في حالة التعادل فقط.

وفي دور المجموعات، حصل برشلونة على 11.2 مليون يورو بفضل الانتصارات الأربعة إلى جانب 15.64 مليون يورو حصل عليها بالفعل مقابل اللعب في المرحلة الأولى، مثل جميع الفرق التي اجتازت المراحل السابقة.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة إذا فاز بمباراته الأخيرة على رويال أنتويرب ببلجيكا، سيرفع ما تم تقاضيه في دور المجموعات إلى 14 مليون يورو، بالإضافة إلى ذلك، فإن برشلونة سيحصل على 9.6 مليون يورو، نتيجة لتأهله لثمن النهائي، وبذلك يكون مجموع ما حصل عليه برشلونة فعلياً 36.44 مليون يورو.

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