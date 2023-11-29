دوري أبطال أوروبا: برشلونة يقلب الطاولة على بورتو ويبلغ ثمن النهائي

المصدر: أ ف ب

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قلب برشلونة الطاولة على ضيفه بورتو البرتغالي عندما حول تخلفه بهدف الى فوز 2-1 وضمن تأهله الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء على الملعب الاولمبي "لويس كومبانيس" في برشلونة في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وكان بورتو البادئ بالتسجيل عبر المهاجم البرازيلي بيبي (30)، وأدرك برشلونة التعادل عبر مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو (32)، قبل أن يسجل مواطن الاخير جواو فيليكس هدف الفوز (57).

وحقق برشلونة الاهم كونه كان بحاجة الى الفوز لحسم بطاقته حيث انفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام بورتو وشاختار دانييتسك الاوكراني الفائز بصعوبة على ضيفه انتويرب البلجيكي 1-0 في هامبورغ.

ويلتقي بورتو مع شاختار في الجولة السادسة الاخيرة في قمة نارية على البطاقة الثانية في 13 ديسمبر المقبل.

وخاض برشلونة المباراة في غياب حارس مرماه الدولي الالماني مارك-أندريه تير شتيغن ولاعب وسطه الواعد غافي بسبب الاصابة.

وكان برشلونة البادئ بالتهديد عبر جناحه البرازيلي رافينيا بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ديوغو كوشتا بصعوبة (8).

ونجح بورتو في هز الشباك عبر مهاجمه الدولي الايراني مهدي طارمي من مسافة قريبة، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (26).

وأنقذ حارس المرمى إنياكي بينيا برشلونة من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية زاحفة لطارمي قبل أن يشتتها الدفاع (29)، ثم تصدى لتسديدة البرازيلي غالينيا مسافة قريبة فارتدت الى بيبي الذي سددها قوية بيمناه على يمين الحارس (31).

ولم تدم فرحة بورتو أكثر من دقيقة حيث أدرك كانسيلو التعادل عندما تلقى كرة من بيدري فتوغل داخل المنطقة متلاعبا بالمدافع جواو ماريو قبل أن يسددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (32).

وأهدر البرتغالي جواو فيليكس فرصة منح التقدم للنادي الكاتالوني عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من رافينيا داخل المنطقة فسددها قوية فوق العارضة (35).

وحذا حذوه رافينيا عندما تهيأت أمامه كرة عقب دربكة أمام المرمى بعد خطأ فادح للحارس كوشتا فسددها قوية بجوار القائم الايسر (42).

وتابع الحارسي الكاتالوني تألقه بإبعاده تسديدة للأرجنتيني ألان فاريلا من داخل المنطقة الى ركنية (43).

وحرمت العارضة فيليكس من هز الشباك بردها تسديدته القوية من خارج المنطقة في الثواني الاولى من بداية الشوط الثاني (46)، ثم سدد اللاعب نفسه كرة زاحفة من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن (47).

ونجح فيليكس في محاولته الثالثة عندما تلقى كرة من مواطنه كانسيلو داخل المنطقة فتابعها بيمناه زاحفة على يسار الحارس (57).

وكاد رافينيا يوجه الضربة القاضية للضيوف عندما توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه تصدى لها الحارس كوشتا (78)، وسدد رافينيا كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس كوشتا وتهيأت أمام البديل فيران توريس الذي سددها فوق العارضة (80).



- شاختار يبقي على آماله -

وأبقى شاختار على آماله في بلوغ ثمن النهائي بفوزه الصعب على ضيفه أنتويرب 1-0 على ملعب "فولكسباركشتاديون" في هامبورغ.

ويدين شاختار دانييتسك بفوزه الى مدافعه ميكولا ماتفيينكو الذي سجل الهدف الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها ألكسندر زوبكوف في الدقيقة الثانية عشرة.

وحقق شاختار الاهم بانتصاره الثالث في المسابقة مقابل خسارتين كونه رفع رصيده الى تسع نقاط مشاركا بورتو المركز الثاني، فيما مني أنتويرب بخسارته الخامسة تواليا وخرج خالي الوفاض وفقد حتى فرصة إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



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