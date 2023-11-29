نصب تذكاري لأساطير مانشستر سيتي في ملعب «الاتحاد»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم عن إقامة نصب دائم لتكريم الثلاثي الأسطوري كولن بيل وفرانسيس لي ومايك سمربي خارج ملعب الاتحاد احتفالاً بذكرى مرور 30 عاماً على مسيرتهم الكروية مع النادي.

ويحتفي العمل الفني المصنوع من البرونز بالنجاح الذي حققه نادي مانشستر سيتي في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي، ويُبرز ثلاثة من أكثر اللاعبين شهرة في تاريخ النادي في وضعيات تميز أساليب لعبهم.

ونُقشت أسماء جميع اللاعبين الـ29 الذين تركوا بصمتهم في تلك الفترة الحافلة بالانتصارات على لوحة من البرونز تُنصب على قاعدة التمثال، في لفتة تعزز الاحتفاء بالحقبة التي شهدت فوز النادي ببطولة دوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية، وكأس الكؤوس الأوروبية.

وصمم هذا النصب وبناه النحات العالمي المشهور ديفيد وليامز إليس بارتفاع يبلغ نحو 4.5 أمتار وعرض أربعة أمتار، ويبلغ وزنه 2000 كيلوجرام تقريباً.

ويقع النصب في مساحة خضراء جديدة، وهو الأحدث في سلسلة من التكريم لشخصيات بارزة تجسد إرث النادي وقد تم الإعلان عن النصب أول مرة في سنة 2019 وأشرف عليه خلدون المبارك رئيس النادي الذي تحدث بهذه المناسبة قائلاً: «يكرم هذا النصب 3 لاعبين وهم بلا شك أساطير نادي مانشستر سيتي وقد تركوا بصمة في تاريخ النادي واستحقوا بجدارة هذه المكانة المتميزة لدى أسرة النادي وجماهيره».

ومع حصد مانشستر سيتي الألقاب الفضية في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ سنة 1904 وفوزه بأول بطولة في الدوري في سنة 1937، غير أن الثلاثي المكون من بيل ولي وسمربي هم من قاد جماهير النادي في تلك الفترة الذهبية في أواخر الستينيات. وانضم سمربي إلى مانشستر سيتي في سنة 1965، وسجل 67 هدفاً في 449 مباراة في فترة لعبه مع النادي والتي امتدت عقداً من الزمن.

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