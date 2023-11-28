لحساب الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.. العين يخسر بالثلاثة أمام ضيفه بختاكور الأوزبكي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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خسر العين مباراته أمام ضيفه بختاكور الأوزبكي 1-3 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ولم تؤثر النتيجة على موقف الفريق البنفسجي الذي تأهل مسبقاً إلى ثمن نهائي المسابقة متصدراً للمجموعة الأولى برصيد (12 نقطة)، وبالمقابل حافظ بختاكور الأوزبكي على المركز الثاني رافعاً رصيده إلى (7 نقاط)، وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها تقدم الفيحاء السعودي للمركز الثالث رافعاً رصيده إلى (6 نقاط) بفوزه على ضيفه اهال التركمستاني والذي تراجع للمركز الأخير بأربع نقاط.

وكان العين الذي لعب بعناصر جلهم من الشباب والاحتياطي، أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف سجله عيسى خلفان في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني اندفع الضيوف للهجوم ليسجلوا أهدافهم الثلاثة عن طريق اريكنوف هدفين في الدقيقتين (55، و62) ودراغان شران في الدقيقة (78).

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