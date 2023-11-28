أنشيلوتي واثق بقدرة تشافي على إعادة برشلونة الى السكة الصحيحة

المصدر: أ ف ب

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أبدى المدرب الإيطالي لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي ثقته بقدرة نظيره تشافي على إعادة الغريم برشلونة الى السكة الصحيحة بعدما حاد عنها الفريق الكاتالوني في الآونة الأخيرة.

وتراجع برشلونة الى المركز الرابع في الدوري الإسباني الذي يحمل لقبه، بعد تعادله على أرض رايو فايكانو 1-1 السبت، وهو يخوض الثلاثاء مباراة بالغة الأهمية ضد بورتو البرتغالي على أرضه في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة لدوري الأبطال.

وفوّت برشلونة على نفسه فرصة حسم تأهله الى ثمن النهائي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات، بخسارته المفاجئة أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 0-1 أوائل الشهر الحالي في مدينة هامبورغ الألمانية.

لكن مصير فريق تشافي الذي يفتقد جهود حارسه الألماني مارك أندري تير شتيغن بسبب الإصابة وفق ما تأكد الثلاثاء، ما زال في يده إذ سيضمن تأهله الثلاثاء في حال فوزه على ضيفه ووصيفه بورتو في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، في خطوة ستخفف الضغط عن المدرب ولاعبيه بعد سلسلة من النتائج المتأرجحة.

وقال أنشيلوتي الذي سيودع ريال في نهاية الموسم من أجل استلام الاشراف على المنتخب البرازيلي، إن ليس لديه أي نصيحة لتشافي لأن الأخير يملك القدرة على التعامل مع الوضع، مضيفاً "تشافي مثلي، يعرف الكرة جيداً (ويعرف) أن هناك انتقادات".

ورأى أن التأرجح في النتائج "يحصل في بعض الأحيان، لكن تشافي يتمتع بالخبرة لإدارة الوضع".

وخلافاً لبرشلونة، ضمن ريال تأهله الى ثمن نهائي دوري الأبطال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات، إضافة الى تصدره ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام جيرونا المتعادل الأحد مع أتلتيك بلباو 1-1.

ويلعب ريال الأربعاء على أرضه ضد نابولي الإيطالي في منافسات المجموعة السادسة، والتعادل سيكون كافياً له من أجل حسم الصدارة لصالحه.

وتطرق أنشيلوتي الى قرار فريقه السابق نابولي، بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بالتخلي عن المدرب الفرنسي رودي غارسيا واستبداله بوالتر ماتزاري الذي حقق عودة موفقة الى الفريق الذي أشرف عليه بين 2009 و2013، بقيادته للفوز على أتالانتا 2-1 السبت في الدوري المحلي.

وقال أنشيلوتي إن ماتزاري "يعرف الكرة الإيطالية جيداً وهو صديق جيد"، معتبراً أن "تغيير المدرب سيمنحهم المزيد من الحافز".

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