الألماني توماس باخ..اللجنة الأولمبية الدولية تملك "ميزة" تطبيق "حلّ الدولتين" بين الفلسطينيين والاسرائيليين

المصدر: أ ف ب

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تملك اللجنة الأولمبية الدولية "ميزة" تطبيق "حلّ الدولتين" منذ فترة طويلة في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، ما يسمح لها باجراء "اتصالات مباشرة" مع الطرفين، بحسب ما أعلن الثلاثاء رئيسها الألماني توماس باخ.

قال باخ خلال قمة جمعت في باريس المدن المضيفة السابقة للألعاب الأولمبية "في ما يتعلّق بموضوع اسرائيل-فلسطين، نملك ميزة خاصة، لأنه لدينا في الحركة الأولمبية ما يُسمّى بالعالم السياسي بحلّ الدولتين".

تابع باخ المتواجد في العاصمة الفرنسية قبل ثمانية أشهر من استضافتها الألعاب الأولمبية الصيفية "نتمتع بهذا الأمر منذ فترة طويلة، مع لجنتين أولمبيتين وطنيتين، تتعايشان بسلام على مدى عقود".

واعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بنظيرتها الفلسطينية في سبتمبر 1993، في أعقاب الاتفاقيات الاسرائيلية-الفلسطينية في واشنطن.

أضاف باخ "يتيح لنا هذا الوضع بالتحدّث مع الطرفين، مشيراً إلى أن لجنته تملك "اتصالات مباشرة" مع الحركتين الأولمبيتين الوطنيتين.

وفي أولمبياد طوكيو صيف 2021، شارك خمسة رياضيين تحت العلم الفلسطيني.

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