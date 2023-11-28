مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد.. كارفاخال: لو كان الأمر بيدي لاتخذت هذا القرار

المصدر: البيان

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أكد داني كارفاخال نجم ريال مدريد، إن لو كان حسم مستقبل كارلو أنشيلوتي مع الميرنغي بيده، لقام بالتجديد معه على الفور.

وقال كارفاخال خلال المؤتمر التقديمي لمباراة ريال مدريد ونابولي المقرر إقامتها غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا: "النتائج هي التي تحدد أمر أنشيلوتي، بالطبع لو الأمر بيدي سأجدد عقده غداً".

وتابع: "ليس هناك الكثير من القادرين على فعل ما قام به أنشيلوتي مع ريال مدريد، ولن يكون تجديد عقده مجازفة".

وعن مواجهة نابولي، قال كارفاخال: "نركز تمامًا على المباراة ضد خصم قوي مثل نابولي، وهدفنا إنهاء هذا الدور في صدارة المجموعة".

وأضاف "اللاعب الدولي الذي يشارك في البطولات الأوروبية، يجد أن الجدول الزمني مرهق للغاية بخوض الكثير من المباريات، ليس من الصدفة حدوث الكثير من الإصابات، وهناك العديد من اللاعبين الذين لا يوافقون على كثرة المباريات".

وشدد: "نابولي فريق عالمي وقد حدث تغيير في المدرب، ويسعون لإثبات أنفسهم أمام المدرب الجديد، ونحن نتوقع أن يلعبوا بجرأة ورغبة في الفوز".

وعن رأيه في موقف برشلونة الأوروبي، علق كارفاخال "هم هنا بقدم ونصف في دور الـ 16 بدوري الأبطال، كما أنهم يقتربون في الليغا".

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