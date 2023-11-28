مونديال الناشئين.. ألمانيا تهزم الأرجنتين وتتأهل إلى النهائي

المصدر: البيان

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صعد منتخب ألمانيا إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حالياً في إندونيسيا، بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني 2/4 اليوم الثلاثاء بضربات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل.

ويلتقي منتخب ألمانيا في النهائي، الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة اليوم بين منتخبي فرنسا ومالي.

وافتتح منتخب ألمانيا التسجيل بهدف للاعب باري برونر في الدقيقة التاسعة ثم رد منتخب الأرجنتين بثنائية سجلها أوجستين روبرتو في الدقيقتين 36 و45.

وفي الشوط الثاني، تقدم منتخب ألمانيا عبر هدفين سجلهما برونر وماكس مورستيد في الدقيقتين 58 و69، لكن روبرتو جدد أمل المنتخب الأرجنتيني عندما أكمل ثلاثيته (هاتريك) بهدف التعادل 3 / 3 في الثواني الأخيرة من المباراة، وظل التعادل قائما حتى صافرة النهاية ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز ألمانيا 2/4.

وسجل لمنتخب ألمانيا، إيريك دا سيلفا موريرا، وروبير رامساك، وفيصل حرشاوي، وباري برونر، بينما أهدر فين جلتش، وعلى الجانب الآخر، سجل لمنتخب الأرجنتين خوان جيمينيز، وخوان فيلالبا، بينما أهدر فرانكو ماستانتونو، وكلاوديو إتشيفيري.

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