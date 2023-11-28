فيراتي يحرم الخليفي من باريس لمدة شهر

المصدر: البيان

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شهدت الفترة الأخيرة، تغيب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن حضور مباريات الفريق الفرنسي، لمدة تجاوزت الشهر، رغم إنه معتاد على حضور المباريات، خاصة التي تقام بحديقة الأمراء.

وبحسب شبكة "RMC sport" الفرنسية، اضطر الخليفي للخضوع لعملية جراحية في الركبة، بعدما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي، أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الإصابة جاءت خلال لعبه "بادل" مع الإيطالي ماركو فيراتي في العاصمة القطرية الدوحة.



وكان فيراتي غادر صفوف باريس صيف 2023، وانتقل إلى العربي القطري.

وينوي الخليفي حضور مباراة باريس أمام نيوكاسل، اليوم الثلاثاء، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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