الاتحاد الدولي لكرة القدم يُنظم اجتماعات هيئاته القضائية في الإمارات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم في دبي اجتماعاً لهيئاته القضائية متمثلة في لجان الانضباط والتظلمات والأخلاق وذلك بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم والمستشار محمد الكمالي عضو اللجنة القضائية التابعة للجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي ، إلى جانب أعضاء وفرق عمل مختلف الهيئات القضائية ومسؤولي مكتب الفيفا الإقليمي في دبي.

ويأتي إقامة هذه الاجتماعات في ظل التعاون القائم بين الاتحادين الدولي والإماراتي لكرة القدم ، حيث رحب محمد عبدالله هزام الظاهري بوفد الاتحاد الدولي متمنياً لهم التوفيق في هذه الاجتماعات التي سيتم خلالها مناقشة العديد من النقاط الخاصة باللوائح وغيرها.

وتكثف اللجان القضائية التابعة للاتحاد الدولي جهودها من أجل العمل على تطوير القوانين بصفة عامة والتدقيق على النزاهة والحوكمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز