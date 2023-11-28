بعد مباراة الديربي... أزمة «الحمامات» تضع لاعبي إنتر ميلان في ورطة

المصدر: البيان

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لم يتمكن لاعبو إنتر ميلان من الاستحمام عقب مواجهة الديربي أمام يوفنتوس التي أقيمت على أرض الأخير، يوم الأحد الماضي.

وبحسب صحيفة " لاغازيتا ديلو سبورت"، تسبب عطل إحدى المضخات بالملعب، في حرمان لاعبي إنتر ميلان من الاستحمام عقب المباراة، رغم حاجتهم الشديدة إلى الماء الساخن بسبب الطقس البارد، حيث كانت تشير حالة الطقس إلى 4 درجات مئوية، مما وضعهم في ورطة واضطروا للعودة إلى العاصمة اللومباردية ميلانو على حالهم، في رحلة تستغرق نحو الساعتين.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، ليحافظ إنتر ميلان على صدارة الكالتشيو، برصيد 32 نقطة، فيما يحل يوفنتوس في الوصافة برصيد 30 نقطة، ويأتي ميلان ثالثا برصيد 26 نقطة.

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