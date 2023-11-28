الظهور الأول أوروبياً.. إنريكي يجهز النسخة المستحدثة من مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، تجهيز نسخة جديدة من نجم الفريق الحالي وهداف الدوري الفرنسي كيليان مبابي.

وبحسب شبكة "RMC" الفرنسية، فإن الأمر يتعلق بـ إيثان مبابي شقيق كيليان، الذي يلعب في فريق الشباب لباريس سان جيرمان، وسيظهر لأول مرة في قائمة باريس على المستوى الأوروبي، بداية من المواجهة المقبلة أمام نيوكاسل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء.

وكان إنريكي ضم إيثان إلى قائمة البي أس جي 3 مرات من قبل هذا الموسم أمام نيس وريمس وبريست بمنافسات الدوري الفرنسي، إلا إنه لم يشارك في أي مباراة.

ولم يكمل إيثان عامة الـ 17 بعد، حيث يحتفل بعيد ميلاده يوم 29 ديسمبر، وهو ما يؤكد ثقة إنريكي في إيثان الذي يأمل الجميع داخل باريس في تحضيره لخلافة شقيقه الأكبر مبابي داخل حديقة الأمراء، واستكمال مسيرة شقيقه الأكبر الذي ما زال استمراره داخل باريس محل شك، في ظل انتهاء تعاقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى إنريكي إلى منح إيثان الذي يجيد في مركز خط الوسط، فرصة المشاركة مع باريس تدريجياً، استغلالاً لغياب الثنائي وارن زاير إيمري، وشير ندور، حيث يعاني الأول من إصابة في كاحل القدم اليمنى ما سيبعده عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري، فيما يعود سبب غياب الثاني لاستبعاده من القائمة الأوروبية بقرار من إنريكي.

الجدير بالذكر أن عقد إيثان مع باريس ينتهي أيضاً بنهاية الموسم الجاري، نفس حال شقيقه.

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