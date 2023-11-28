اتحاد جدة يحجز مقعده في دور الـ16 الآسيوي وسيباهان يقترب من مرافقته

المصدر: د ب ا

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حجز اتحاد جدة السعودي مقعده في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا عبر فوزه المثير على مضيفه أولماليك الأوزبكي 2 /1 الاثنين في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة للبطولة القارية.

ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله الذي أحرز هدفي الحسم في الدقيقتين 30 و34 ثم رد مارتن بواكيي بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.

ويتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات مقابل هزيمة وحيدة، ويحل سيباهان أصفهان الإيراني في المركز الثاني برصيد عشر نقاط مقابل سبع نقاط للقوة الجوية العراقي في المركز الثالث ويتذيل أولماليك الترتيب بدون رصيد.

وبصرف النظر عن محصلة الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ضمن الاتحاد التأهل للأدوار الإقصائية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز سيباهان على ضيفه القوة الجوية العراقي‎ بهدف حمل توقيع زادهفرشاد احمد بروكي في الدقيقة الرابعة.

ولعب سيباهان أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد جواد حسين نجاد في الدقيقة 43.



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