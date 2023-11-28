تشافي: بورتو «نقطة تحوّل» لبرشلونة في دوري الأبطال

المصدر: برشلونة - أ ف ب

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يرى مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز أن مباراة فريقه اليوم مع ضيفه بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قد تكون «نقطة تحوّل» محتملة في موسم النادي الكاتالوني الباحث عن حسم بطاقته إلى ثمن النهائي.

وفوّت برشلونة على نفسه فرصة حسم تأهله إلى ثمن النهائي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات، بخسارته المفاجئة أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 0-1 أوائل الشهر الحالي في مدينة هامبورغ الألمانية.

لكن مصير فريق تشافي ما زال في يده، إذ سيضمن تأهله اليوم في حال فوزه على ضيفه ووصيفه بورتو في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، في خطوة ستخفف الضغط عن المدرب ولاعبيه بعد سلسلة من النتائج المتأرجحة خلال الشهر الحالي.

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