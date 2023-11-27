لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي تصدر قرارات مهمة في اجتماعها الثاني بدبي

المصدر: البيان

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عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للدورة 2023-2027، اجتماعها الثاني يوم الاثنين في دبي برئاسة الفيتنامي الدكتور تران كوك توان، وبحضور داتو ويندسور جون الأمين العام ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم عضو اللجنة، وبقية الأعضاء .

وناقشت اللجنة مجموعة من الشؤون الاستراتيجية، والهادفة إلى تعزيز مسابقات الاتحاد الآسيوي ، ودرست مستقبل كأس التضامن الآسيوي، والتي شهدت إلغاء نسخة عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وتباحثت النسخة المقبلة التي كانت مقررة عام 2024.

وأخذت اللجنة بعين الاعتبار النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، والذي بات يمنح الفرصة لمزيد من الاتحادات الوطنية الأقل تصنيفاً لخوض مباريات عالية المستوى لفترة أطول من الوقت.

وفي الجوهر، اتفق أعضاء اللجنة على أن النظام الجديد للتصفيات يتوافق مع الأهداف الرئيسية لبطولة كأس التضامن الآسيوي، وبالتالي وافقوا على إزالة بطولة كأس التضامن الآسيوي من مسابقات الاتحاد القاري بمفعول فوري.

وفي ذات الوقت، وافقت اللجنة على منح المصادقة لنادي بروناي دي بي ام ام من أجل المشاركة في الدوري السنغافوري موسم 2024-2025 وكأس سنغافورة، مع إحالة الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الموافقة النهائية.

وسوف يقوم أعضاء اللجنة في وقت لاحق يوم الاثنين بعقد اجتماع مع مجموعة عمل احتراف كرة القدم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث ستكون الإصلاحات الاستراتيجية لمسابقات الاتحاد القاري على رأس بنود الاجتماع. كما سيتم في وقت لاحق إعلان التطورات حول عملية تقديم طلبات استضافة المرحلة النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشار إلى أن جميع قرارات اللجنة بحاجة لمصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كي تصبح سارية المفعول.

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