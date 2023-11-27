قبل المواجهة المصيرية أمام نيوكاسل الإنجليزي.. سان جرمان "بعيد" عن توقعات إنريكي

المصدر: ا ف ب

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أقر المدرب الإسباني لويس إنريكي الإثنين أن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي "بعيد" عن تلبية توقعاته ولديه "مجال للتحسن"، وذلك قبل المواجهة المصيرية أمام نيوكاسل الإنجليزي الثلاثاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتل سان جرمان المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند الألماني المتصدر ضمن المجموعة السادسة الحامية، حيث يهدف ميلان الإيطالي ونيوكاسل أيضاً لبلوغ ثمن النهائي بما أنه لا يفصل بين المتصدر والمتذيل سوى ثلاث نقاط قبل الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

وقال الإسباني الذي تولى تدريب النادي الباريسي، عشية اللقاء الهام في العاصمة الفرنسية "لم يصل الفريق حتى الآن الى ما أصبو اليه، لكننا لا نزال في طور عملية التقدم".

وتابع "نحن بعيدون عما أتمنى أن يكون عليه باريس سان جرمان في المستقبل. هناك أشياء أحبها. رغبة كبيرة لدى اللاعبين للقيام بما يطلبه المدرب. أعتقد أن لدينا مجالاً كبيراً للتحسين. ما زلنا نبحث عن الأسلوب المناسب الذي أريده لهذا الفريق. ما زلنا بعيدين عما آمل أن أرى الفريق عليه".

وحقق نيوكاسل نتيجة كبيرة حين اكتسح سان جرمان 4-1 خلال لقاء الذهاب بين الفريقين في إنجلترا، لكن فريق المدرب إدي هاو يقبع في ذيل المجموعة نتيجة خسارته مباراتيه مع بوروسيا دورتموند.

ورأى إنريكي أن المشوار في هذه المسابقة "قد يكون قصيراً جداً ضمن مجموعة معقدة جداً بفوارق ضيقة. هذه مباريات حاسمة".

وتابع "مباراة الغد (الثلاثاء) قد تكون حاسمة. هناك فريقان بإمكانهما التأهل، كما قد تكون هناك إمكانية للتأهل في الجولة الأخيرة. أنا مقتنع بأن فريقي سيكون قادراً على المنافسة، ليس لدي أي شك".

وبعدما كان متصدراً المجموعة، تراجع نيوكاسل الى المركز الأخير وخسارته أمام سان جرمان الثلاثاء ستقضي على آماله ببلوغ ثمن النهائي.

ورأى إنريكي أن "نيوكاسل يعرف كيف يضغط بشكل جيد جداً. يحتاجون الى الفوز لأنهم في ذيل المجموعة"، مضيفاً "إذا شاهدتم مباراة نيوكاسل ضد تشلسي (السبت في الدوري الممتاز حيث فاز الأول 4-1)، فإن قدراتهم البدنية هامة جداً. لقد ضغطوا بما يصل الى ستة لاعبين وبإمكانهم الحفاظ على وتيرة سريعة للغاية. أتوقع نفس الاندفاع ضدنا، لكننا سنكون مستعدين".

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