في مجموعات دوري أبطال آسيا..الشارقة يتخلى عن الصدارة الآسيوية بأول خسارة أمام السد القطري

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم- تصوير-سالم خميس

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تعرض الشارقة للخسارة الأولى في مجموعات دوري أبطال آسيا، جاءت في ملعبه على يد ضيفه السد القطري ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بنتيجة 2-0، ليخسر الشارقة إثرها صدارة المجموعة التي استردها ناساف الأوزباكي بفوزه في التوقيت ذاته على ضيفه الفيصلي الأردني 3-1، فوصل للنقطة 10 متقدماً بنقطتين عن الشارقة ثاني الترتيب ثم السد القطري ثالثاً بـ7 نقاط، فيما تلاشت حظوظ الفيصلي في التأهل بعد بقائه في 3 نقاط قبل الجولة الأخيرة التي يلتقي فيها الشارقة الفيصلي في الأردن وناساف السد في قطر.

وفي تفصيلات خسارة الشارقة، نجح السد في ترجمة أفضليته الهجومية في بداية المباراة بتسجيل هدف السبق «ق 9» من هجمة منظمة قادها أكرم عفيفي الذي سدد بقوة في المرمى وصدها درويش محمد داخل الصندوق ولم يتوانَ غونزالو بلاتا في إعادتها للمرمى، وأظهر الشارقة تراجعاً واضحاً واعتمد على التمريرات الطويلة لموسى ماريجا، وضاعت معظمها بسبب عدم المساندة.

وكانت أهم فرص الشارقة في الدقيقة 25 من لعبة ثابتة نفذها بيانيتش وكاد يحولها بالخطأ في مرماه بيدرو كوريا، ولكن أنقذها الحارس مشعل برشم في الوقت المناسب إلى ركنية.

وجاء الرد من أكرم عفيفي عبر مرتدة خطرة أنقذها ببراعة سالم سلطان إلى ركنية «33»، وهجمة سداوية أخرى عن طريق الهيدوس الذي توغل حتى خط المرمى ونجح خط الدفاع في إنقاذ الشارقة في الوقت المناسب، وانتهى الشوط الأول بتقدم السد بهدف.

ولم يختلف الوضع في الشوط الثاني عن سابقه، واستمر السد في هجماته المنظمة، وقابلتها اجتهادات للشارقة لتعديل النتيجة، وأثمرت الدقيقة 60 هدف التعزيز للسد برأسية قوية من بغداد بو نجاح في سقف المرمى من عكسية بيدرو كوريا.

وزاد الهدف صعوبة المهمة على الشارقة، ولا سيما مع تباعد الخطوط والاعتماد على الحلول الفردية، وأهدر كايو لوكاس فرصة تقليص الفارق قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، واستمر اللعب سجالاً حتى انتهت المباراة بالهدفين لمصلحة السد.

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