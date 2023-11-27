خلال أول 24 ساعة من طرحها..بيع 90 ألف تذكرة في الدفعة الثانية من تذاكر كأس آسيا قطر 2023

المصدر: الدوحة - البيان

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أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023 أن مبيعات الدفعة الثانية من التذاكر، التي طرحت في 19 نوفمبر الجاري، سجلت بيع 90 ألف تذكرة، خلال أول 24 ساعة من طرحها، مع تصدر المشجعين من قطر والسعودية والهند مجدداً للمشجعين الأكثر شراء للتذاكر، وجاء في صدارة التذاكر الأكثر طلباً كل من مباراة الافتتاح بين قطر ولبنان في استاد لوسيل الشهير يوم 12 يناير المقبل، والمباراة التي ستجمع منتخب السعودية أمام المنتخب العماني.

ولا يزال بإمكان المشجعين شراء تذاكر المباريات، والتي تتوفر عبر الإنترنت، من خلال الموقع الرسمي لبيع التذاكر، مع أسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً لتذاكر المباريات في دور المجموعات. وكانت المرحلة الأولى قد شهدت بيع أكثر من 81 ألف تذكرة، خلال الساعات الـ 24 الأولى من إعلان منظمي البطولة انطلاق المبيعات في 10 أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن جميع تذاكر مباريات كأس آسيا AFC 2023 تتوفر على شكل تذاكر رقمية، يمكن تنزيلها وتقديمها كتذاكر إلكترونية على أي هاتف جوال، كما أن بطاقة «هيّا» لن تكون إلزامية لدخول المشجعين إلى الاستادات، وتم تجهيز كافة الاستادات، التي تستضيف المنافسات بمقاعد يمكن الوصول إليها بكل سهولة، بما فيها المقاعد التي يمكن الوصول إليها باستخدام الكراسي المتحركة، إضافة إلى مقاعد للأشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ما يضمن استمتاع المشجعين من ذوي الإعاقة بتجربة مريحة خالية من العوائق.

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