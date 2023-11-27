الدولي البرتغالي برونو فرنانديش قائد مانشستر يونايتد الانجليزي: غارناتشو "بامكانه أن يصبح لاعبا مميزا"

المصدر: أ ف ب

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قال الدولي البرتغالي برونو فرنانديش قائد مانشستر يونايتد الانجليزي إن الهدف الرائع الذي سجله أليخاندرو غارناتشو في الفوز على إيفرتون في الدوري، أثبت أن المراهق الأرجنتيني يمكن أن يصبح لاعباً مميزاً.

ومنح غارناتشو جماهير نادي "الشياطين الحمر" لمحة ساحرة عن إمكاناته الهائلة بمقصيّة خلفية رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من البرتغالي ديوغو دالو، ليفتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية في الفوز على إيفرتون 3-0 على ملعب "غوديسون بارك" في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الأحد.

وأظهر ابن الـ 19 عاماً براعة وتقنية رائعتين، الامر الذي دفع زميله فرنانديش للتحدّث عن قدرته على أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وقال قائد يونايتد "هو أمر مدهش. شيء من خارج هذا العالم، على ما أعتقد".

واحتفل غارناتشو بهدفه على طريقة نجم يونايتد السابق والنصر السعودي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وحذّر فرنانديش من أنه من السابق لأوانه الإشارة إلى أن الارجنتيني يمكنه محاكاة مسيرة "سي آر7" الرائعة، لكنه يتوقع أشياء عظيمة من زميله الشاب، الذي وصل من أتلتيكو مدريد الإسباني في عام 2020.

وتابع "من المحتمل أنه يشاهد الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بكريستيانو! نعلم جميعا أنه معجب كبير. لا يزال أمامه طريق طويل ليصبح مثل كريستيانو لكنه يسير على خطاه".

وأضاف "يريد أن يكون شخصاً مميزاً في عالم كرة القدم وأعتقد أن لديه القدرة على القيام بذلك، لكن عليه أن يفعل أكثر من هذا الهدف".

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 24 نقطة متأخراً بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر.

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