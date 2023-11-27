من حسن الحظ أنه ليس شرطياً أو امرأة.. جنون مورينيو يقوده لاحتضان شخص مجهول

المصدر: البيان

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احتفل مدرب روما جوزيه مورينيو، بطريقة جنونية بهدف فوز فريقه على أودينيزي، 1/3، بالجولة 13 من عمر الدوري الإيطالي، التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب الأوليمبيكو.

وكان روما متعادلاً بهدف لمثله، قبل أن يسجل ديبالا الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 81، ثم أضاف ستيفان الشعراوي الهدف الثالث لروما في الدقيقة 90.

واحتفل مورينيو بطريقة جنونية بهدف الشعراوي، حيث ركض المدرب بسرعة حتى ذهب لمعانقة أحد الفتيان المسؤولين عن جمع الكرات بجانب الملعب، بحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال مورينيو بعد المباراة: "لقد كان هذا أول شخص يقابلني، لحسن الحظ إنه كان شابًا وليس شرطياً أو إمرأة".

وقفز روما إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة، ليفصله 3 نقاط عن دخول المربع الذهبي.

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