عودة «اللسان».. بيلينغهام يدخل عالم الأرقام القياسية سريعاً مع ريال مدريد

المصدر: البيان

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نجح الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، في العودة إلى زيارة الشباك من جديد، بعد غياب عن مباريات الميرنغي، قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة بسبب الإصابة التي عانى منها في الكتف.

واحتفل بيلينغهام عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بهدفه أمام قادش، أمس الأحد، بالجولة 14 من عمر الدوري الإسباني، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، فيديو لاحتفاله بالهدف، وكتب عليه: "عاد اللسان"، في إشارة إلى إخراج لسانه أثناء احتفاله بالهدف.

ورفع بيلينغهام رصيده من الأهداف إلى 14، بجانب 3 تمريرات حاسمة، في أول 15 مباراة له بقميص ريال مدريد.

وبهذا الرقم فقد دخل بيلينغهام عالم الأرقام القياسية الكبيرة سريعاً مع ريال مدريد، حيث تفوق على النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو وودي ستيفانو وبرودين نجوم الميرنغي السابقين، الذين أحرز كل لاعب فيهم 13 هدفاً، خلال أول 15 مباراة لهم مع الريال.

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