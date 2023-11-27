كيفين دي بروين يعلن موعد عودته إلى الملاعب

المصدر: البيان

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أعلن كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، موعد عودته إلى الملاعب من جديد، بعد غيابه الطويل بسبب الإصابة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، قال دي بروين: "عملية التعافي تسير بشكل جيد، ولا يزال هناك جزء صغير علينا المضي به".

وتابع: "أمل أن أعود في الموعد المتعرف عليه بعد بداية العام الجديد بقليل، وسيحدث ذلك إذا سار كل شيء على ما يرام".

ولم يشارك دي بروين سوى في مباراتين فقط رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم، الأولى كانت أمام أرسنال وانتهت بخسارة سيتي بركلات الترجيح في الدرع الخيرية، والثانية في الجولة الأولى من البريميرليغ وانتهت بفوز السماوي على بيرنلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر أرض الملعب بعد 23 دقيقة.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر.

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