جافي يفتح الباب لبرشلونة لإيجاد ضالته الهجومية

المصدر: البيان

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يعتزم برشلونة دخول سوق الانتقالات الشتوي، يناير المقبل، على الرغم من أزمته الاقتصادية، استغلالاً لابتعاد نجمه جافي عن قائمته بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب إسبانيا، وبدورها ستبعده وقتاً طويلاً عن الملاعب.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، هناك اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين المديرين التنفيذيين لنادي برشلونة، ورابطة الدوري الإسباني، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن برشلونة لديه مساحة في فاتورة الرواتب لإجراء تعاقدات جديدة، بمجرد أن يتمكن من استخدام 80% من راتب جافي بسبب إصابته طويلة الأمد.

وأضاف التقرير، أنه في الأيام المقبلة سيبلغ برشلونة رابطة الدوري الإسباني باستخدام راتب جافي لضم لاعب جديد، على أن يكون هو البرازيلي فيتور روكي، خاصة أن البرسا لا يملك حالياً سوى بديل واحد لنجمه ليفاندوفسكي في خط الهجوم.

وكان برشلونة واضحاً منذ البداية، بأنه لن يتعاقد مع بديل لجافي في مركز خط الوسط، وإنما سيجلب روكي لتدعيم هجومه.

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