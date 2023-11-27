مستقبل تشافي مع برشلونة في خطر

المصدر: البيان

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أصبح مستقبل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مع البرسا، في خطر، إذ سيكون المدرب الشاب مهدداً بعدم الاستمرار في منصبه.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي تحدث مع لاعبيه عقب تعادل برشلونة مع رايو فاليكانو، قائلاً: "إذا أردنا الفوز بالدوري وجميع الألقاب، يجب أن نقدم المزيد".

وأعاد تشافي نفس الكلمات في الحصة التدريبية التي أعقبت المباراة مباشرة، لكن دون الحاجة إلى رفع نبرة صوته أمام اللاعبين.

وكانت الصحافة الإسبانية وجهت انتقادات إلى تشافي، حيث أكدت إنه متسامح مع اللاعبين، ولا يصرخ أو يغضب عند الحاجة لذلك، مشيرة إلى أن المباريات الثلاث المقبلة ستحدد مصير برشلونة في الليغا ودوري أبطال أوروبا، كما أنها ستحسم بشكل كبير مستقبل تشافي مع البلوغرانا.

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