سأصعب الأمر عليه.. لاعب ريال مدريد يتحدى أنشيلوتي بعد تصريح المدرب

المصدر: البيان

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رفع أحد لاعبي ريال مدريد راية التحدي، في وجه مدرب الميرنغي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك عقب مباراة قادش، أمس الأحد.

وكان ريال مدريد فاز على قادش بنتيجة (3-0)، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وقدم أندري لونين حارس ريال مدريد، أداء مميزاً أمام قادش وحافظ على نظافة شباك، ورغم ذلك صرح أنشيلوتي، عقب المباراة مباشرة، قائلاً: "الشيء المهم أن لونين كان مستعداً عندما أصيب كيبا، ولكن عندما يعود كيبا، وسيحدث ذلك أمام غرناطة، سيستعيد مكانه الأساسي".

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أنهى أنشيلوتي بهذه الكلمات أي جدل حول مركز حراسة المرمى في ريال مدريد، كما منح ثقته الكاملة لكيبا.

وكشفت أن لونين سمع تصريح أنشيلوتي عن عودته إلى مقاعد البدلاء، وعلق عليه في غرفة الملابس، قائلاً: "لن أتوقف عن العمل وسأصعب الأمر على المدرب في الاختيار، وهو من سيقرر لاحقاً بشأن الحارس الأساسي".

ومن المتوقع أن يستمر لونين في التشكيل الأساسي لريال مدريد خلال مواجهة نابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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